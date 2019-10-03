"باناسونيك" تكشف عن جيل جديد من كاميرات المراقبة
كشفت شركة "باناسونيك" اليابانية مؤخرا عن جيل جديد من كاميرات المراقبة التي ستصل إلى أسواق الشرق الأوسط قريبا.
ولهذه الكاميرات نموذجان مميزان قادران على الحركة بزاوية 360° لتأمين تغطية شاملة للمكان الذي تثبت فيه الكاميرا، كما زودت "باناسونيك" النموذجين بعدسات ذات زاوية تصوير عريضة 111°، تمكنها من توثيق الفيديوهات والصور عالية الدقة في الظلام.
والأهم من ذلك هو أن نموذجي AW-UE4WG و AW-UE4KG من هذه الكاميرات مزودان بقدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4k أي (3840/2160) بيكسل.
ويمكن لهذه الكاميرات التزود بالطاقة عبر شبكات PoE، أو الحصول عليها من الكمبيوتر عبر منفذ USB، كما زودتها "باناسونيك" بمنافذ HDMI وUSB و LAN لتعمل مع شبكات الإنترنت وأجهزة التلفاز وأجهزة المراقبة الأخرى، ودعمتها بخدمات RTSP/RTMP للبث الحي.
المصدر: وكالات