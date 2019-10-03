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"باناسونيك" تكشف عن جيل جديد من كاميرات المراقبة

العالم الرقمي

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كشفت شركة "باناسونيك" اليابانية مؤخرا عن جيل جديد من كاميرات المراقبة التي ستصل إلى أسواق الشرق الأوسط قريبا.

ولهذه الكاميرات نموذجان مميزان قادران على الحركة بزاوية 360° لتأمين تغطية شاملة للمكان الذي تثبت فيه الكاميرا، كما زودت "باناسونيك" النموذجين بعدسات ذات زاوية تصوير عريضة 111°، تمكنها من توثيق الفيديوهات والصور عالية الدقة في الظلام.

والأهم من ذلك هو أن نموذجي AW-UE4WG و AW-UE4KG من هذه الكاميرات مزودان بقدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4k أي (3840/2160) بيكسل.

youtube/film-tv-video.de
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ويمكن لهذه الكاميرات التزود بالطاقة عبر شبكات PoE، أو الحصول عليها من الكمبيوتر عبر منفذ USB، كما زودتها "باناسونيك" بمنافذ HDMI وUSB و LAN لتعمل مع شبكات الإنترنت وأجهزة التلفاز وأجهزة المراقبة الأخرى، ودعمتها بخدمات RTSP/RTMP للبث الحي.

المصدر: وكالات

 

 

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