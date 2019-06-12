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"باناسونيك" تطلق أول كاميرا رقمية تصور بدقة "6K"!

العالم الرقمي

youtube/cinema5D
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استعرضت شركة "باناسونيك" مؤخرا كاميرا LUMIX S1H، وهي أول كاميرا رقمية في العالم قادرة على تصوير الفيديو بدقة "6K".

وأشار الخبراء في "باناسونيك" إلى أن الكاميرا الجديدة قادرة على تصوير فيديوهات "6K"، بأبعاد 3:2، بمعدل 24 إطارا في الثانية، وتصوير الفيديوهات بدقة "4K/C4K" بأبعاد 16:9، بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وحول هذه الكاميرا قال مدير عام قسم المنتجات الصوتية والبصرية لدى "باناسونيك" في الشرق الأوسط وإفريقيا، كونيهيرو تانيكورا "إن LUMIX S1H توفر تجربة جديدة كليا في عالم التصوير، وتسجيل الفيديوهات، فهي تجمع أحدث الميزات الموجودة في الكاميرات الرقمية والعادية".

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وأوضح أن الفريد في هذه الكاميرا هو أنها تلتقط الصور بدقة عالية جدا، رغم أنها مزودة بعدسة أحادية، ولكنها وبنفس الوقت تتمتع بهيكل صغير وخفيف مقارنة بباقي الكاميرات الاحترافية، وفيها نظام متطور لمعالجة البيانات الرقمية، ومزاياها تسمح بالتقاط الصور بإطارها الكامل.

المصدر: وكالات

 

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