أسطورة التصوير Zenit تعود بحلة جديدة

أفرحت شركة Zenit الروسية عشاق كاميراتها الأسطورية، بإطلاق نموذج رقمي متطور من هذه الكاميرات.

وأبرز ما يميز Zenit-M الجديدة هو حفاظها على روح ومظهر كاميرات Zenit التي عشقها الناس لقرون من الزمن، حيث جاءت بهيكل معدني أنيق، أجزاؤه مكسوة بطبقات من الجلد الطبيعي، ومزودة بأزرار تشبه الأزرار الموجودة في الكاميرات القديمة.

وبالرغم من كل ما سبق، فقد زودت هذه الكاميرا بأحدث التقنيات الموجودة في كاميرات التصوير الرقمية الحديثة، كالشاشة الرقمية، وأنظمة الضبط الإلكتروني للصورة، والقدرة على تخزين وعرض الصور والفيديوهات عبر شاشة إلكترونية صغيرة.

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ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذه الكاميرا:

-قدرة على التقاط 3 إطارات في الثانية.

- عدسات قادرة على توثيق صور بدقة 24 ميغابيكسل.

- بطارية بسعة 1800 ميلي أمبير.

- قدرة على تصوير الفيديوهات بدقة (1920/1080) بيكسل.

- شاشة إلكترونية بحجم 3 بوصات، لعرض الصور والفيديوهات والتحكم بإعدادات الكاميرا.

- منافذ لبطاقات الذاكرة من نوع SD و SDHC و SDXC.

- الأبعاد: 152/42/80 ملم.

- الوزن: 710 غ.

المصدر: 4pda