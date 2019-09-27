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"فيسبوك" يفاجئ مستخدميه ويختبر ميزة جديدة

العالم الرقمي

Reuters FW1F/Giles Elgood
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بدأ موقع "فيسبوك" باختبار ميزة جديدة لإخفاء عدد الإعجابات التي تظهر على المنشورات التي يضعها المستخدمون على منصته.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "فيسبوك" بدأ يوم الجمعة 27 سبتمبر باختبار الميزة الجديدة في أستراليا، والتي ستمكن صاحب المنشور فقط من رؤية عدد الإعجابات التي حصل عليها منشوره، والأشخاص الذين أعجبوا بالمنشور، بينما لن يتمكن الآخرون أو أصدقاء المستخدم على "فيسبوك" من رؤية تلك الإعجابات وأصحابها.

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ويشير الخبراء إلى أن الميزة الجديدة تهدف إلى تقليص مشاعر "القلق والغيرة" التي يعاني منها بعض مستخدمي "فيسبوك" عندما يضعون منشوراتهم على منصة التواصل الاجتماعي ولا تحظى تلك المنشورات بالعدد المرجوّ من الإعجابات.

وتجدر الإشارة إلى منصة "إنستغرام" التابعة لـ "فيسبوك" كانت قد بدأت باختبار ميزة "إخفاء الإعجابات" في أبريل الفائت عند مستخدميها في كندا، ووسعت اختبارها ليشمل بلدانا أخرى كنيوزيلندا وإيرلندا وأستراليا عندما أشارت الإحصائيات إلى أن المستخدمين فضلوا إخفاء الإعجابات.

المصدر: فيستي

 

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