"إنستغرام" توسع قائمة البلدان التي تحجب فيها ميزة الإعجاب على تطبيقها

أطلقت "إنستغرام" تجربة لمستخدمي تطبيقها الكنديين في أبريل الماضي، لمعرفة ما إذا كان إخفاء ميزة الإعجاب يمكن أن يفيد المستخدمين.

وفي حين لم تشارك الشركة المملوكة لـ"فيسبوك" نتائج هذه التجربة مع الجمهور بعد، إلا أنها بدأت العمل على توسيع نطاقها الآن، ربما لتتمكن من جمع المزيد من البيانات للنظر فيها.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka — Instagram (@instagram) July 17, 2019

ويقوم النظام الآن بإخفاء الإعجابات وعدد مشاهدات الفيديو للمستخدمين المحددين في أستراليا والبرازيل وإيرلندا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا، بالإضافة إلى كندا.

ولاحظ موقع TechCrunch المتخصص في الأخبار التقنية، أن المستخدمين سيرون لافتة تعلمهم بالاختبار والتي تنص على ما يلي: "نريد من متابعيك التركيز على ما تشاركه، وليس على عدد الإعجابات التي تحصل عليها منشوراتك".

We’re looking forward to learning more about how this change might benefit everyone’s experience on Instagram. — Instagram (@instagram) July 17, 2019

وسيظل المشاركون في الاختبار قادرين على رؤية عدد الإعجابات التي يتلقونها، لكن أصدقاءهم سيتمكنون فقط من رؤية المنشور مجردا من عداد الإعجابات.

وقد تحصل "إنستغرام" على بيانات كافية في المستقبل بتوسيع نطاق اختبارها لحجب عداد الإعجابات، وهذا قد يمكنها من معرفة مدى تأثير إخفاء عدد الإعجابات على سلوك المستخدمين وإن كان سيساعد على التوقف عن مقارنة أنفسهم بمن يتابعونهم.

المصدر: إنغيدجت