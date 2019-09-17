الكشف عن المواصفات النهائية لهواتف "هواوي" القابلة للطي

سرّبت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية القليل من مواصفات هواتف "هواوي" القابلة للطي المنتظر أن تطرح في الأسواق قريبا.

وتبعا للتسريبات ستطرح هواتف Huаwei Mate X الجديدة بنموذجين، النموذج الأول سيزود بمعالجات Kirin 980 ثمانية النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وشاشات مرنة قابلة للطي بدقة (2200/2480) بيكسل، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

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أما النموذج الآخر فسيكون أكثر تطورا، وسيزود بمعالجات Кirin 990، فيها 4 نوى Cоrtex-A76 تعمل بتردد 2.83 غيغاهيرتز، و4 نوى Cortеx-A55 تعمل بتردد 1.95 غيغاهيرتز.

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وستمكن هذه المعالجات هواتف Mate X من التعامل مع البيانات بسرعة كبيرة جدا، وتوفر لها القدرة على الاتصال مع شبكات 5G، كما لديها القدرة على ترشيد استهلاك الطاقة بمقدار 20% مقارنة بمعالجات Kirin 980.

المصدر: 4apk