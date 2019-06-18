"هواوي" تدخل عالم 5G بهاتف متطور

تتحضر "هواوي" لطرح هاتف Mate 20 X، أحدث أكثر الهواتف المتطورة المخصصة للتعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت 5G.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هاتف Mate 20 X 5G الذي حصل مؤخرا على شهادة الجودة "3C" ، من المفترض أن يطرح أواخر الصيف بسعر 12800 يوان (نحو 1880 دولارا) في الأسواق العالمية، وبسعر أقل بنحو 200 دولار في السوق الصينية.

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وسيزود هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، ستكون الأفضل من بين كاميرات الهواتف في العالم، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء سيتوضع على واجهته الخلفية.

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وسيضمن أداؤه العالي أحدث معالجات kirin980، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت،وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع عبر شاحن (22.5 واط).

ويمكن لهذا الهاتف التعامل مع قلم M-Pеn الذكي، الشديد الحساسية، والذي يمكن شراؤه كقطعة تكميلية للهاتف من محلات الأجهزة الذكية.

المصدر: 4apk