فيروس خطير يسرق مراسلات مئات الآلاف من مستخدمي "أندرويد"

اكتشف الباحثون في مجال الأمن السيبراني، فيروسا جديدا، أطلقوا عليه اسم "جوكر" مختبئا في 24 تطبيقا مستخدما Google Play، حيث بلغ عدد البرامج المصابة 472 ألفا.

الفيروس من نوع Trojan"حصان طروادة" مصمم لنشر البرامج الضارة في الأجهزة المصابة. هذا الفيروس يجمع المعلومات عن الجهاز الضحية ويستنسخ قائمة الاتصالات ونصوص المراسلات، ثم يرسلها مشفرة إلى خوادم المجرمين.

إضافة لهذا يقوم هذا الفيروس بوظيفة "الناقر" (يحاكي عمل المستخدم في مواقع الإعلانات) و"يضيف" المستخدم إلى مواقع خدمية متميزة باستخدام شيفرة الرسائل القصيرة.

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يستهدف هذا البرنامج الخطير المستخدمين في بلدان معينة: لذلك، يقوم تلقائيا بمقارنة رمز الهاتف المحمول للضحية مع "قائمة" خاصة. مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.

وقد حذفت Google بالفعل جميع التطبيقات المصابة من مخزن التطبيقات الرسمي.

المصدر: لينتا. رو