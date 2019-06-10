تحذيرات من فيروس خطير يصيب هواتف "أندرويد"

حذّرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية من وجود فيروسات إلكترونية "تزرع" في هواتف "أندرويد"، وتسرق بياناتها.

وتبعا للخبراء فإن واحدا من أخطر أنواع هذه الفيروسات هو فيروس Triada، الذي ينتمي إلى مجموعة فيروسات "حصان طروادة"، والذي يمكن زرعه في أجهزة "أندرويد"، ليباشر عمله في اختراق بياناتها منذ اللحظة الأولى لتشغيلها، ليصل إلى البيانات التي تمر عبر المعالج، والبرامج والتطبيقات، وحتى الرسائل والملاحظات الموجودة في الهاتف.

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وكان القائمون على برنامج "Dr. Web" قد حذروا عام 2017 من انتشار هذا النوع من الفيروسات في الهواتف، وخصوصا بعض الهواتف الصينية الرخيصة كـ Leagoo M5 Plus وLeagoo M8 وNomu S10 وNomu S20.

ولتفادي أخطار هذا النوع من الفيروسات ينصح الخبراء بفحص الهواتف باستخدام برمجيات Build Test Suite، وعدم وصل الهواتف بالأجهزة والحواسب الغير مزودة بأنظمة الحماية من الفيروسات، وعدم فتح الروابط الإلكترونية المجهولة المصدر أو استخدام المواقع غير الموثوقة.

ومن المفترض أن تطرح شركة "غوغل" قريبا تحديثات جديدة لأنظمة "أندرويد" ستحتوي على ميزات خاصة لفحص وتنظيف الهواتف من الفيروسات.

المصدر: لايف. رو