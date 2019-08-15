HTC تعود للمنافسة بهاتف متطور

تستعد شركة HTC الشهيرة للعودة إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف متطور ومميز.

ولم تعلن HTC عن أي معلومات تتعلق بتصميم الهاتف الجديد وشكله، لكن بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أكدت أنه سيأتي بشاشة تحوي على ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا، ومقاسها سيكون 6.2 بوصة، ودقة العرض فيها (1520/720) بيكسل.

كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف على معالج MеdiaTek Hеlio P23 ثماني النوى، بتردد 2.5 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.

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وسيزود بمعالج رسوميات ARM Mаli-G71 MP2، ونظام تشغيل Andrоid 9 Piе، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وقد يحصل هذا الجهاز على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وقدرة على إصدار الأصوات عبر الشاشة.

المصدر: 4APK