Xiaomi تفرح عشاق التصوير بهاتف جديد

بدأ عملاق صناعة الإلكترونيات Xiaomi بطرح هاتف Mi A3 المزود بكاميرات عالية الدقة.

وتأتي الكاميرا الأساسية للهاتف بثلاث عدسات ودقة (48+8+2) ميغابيكسل، وقدرة على التقاط 120 إطارا في الثانية، وخاصية التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للقطة، أما الكاميرا الأمامية فيه فبدقة 32 ميغابيكسل، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وأتت شاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6 بوصات، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD، ومزودة بثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية، ومزودة بماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها.

youtube/GSMArena Official

إقرأ المزيد

كما زود الهاتف ببطارية بسعة 4030 ميلي أمبير، مزودة بشاحن سريع (80 واطا)، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

ويعمل بمعالج ثماني النوى Snapdragon 665، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 64/128 غيغابايت، أما أسعار نسخه فتتراوح ما بين 250 و280 يورو.

المصدر: فيستي