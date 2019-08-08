تعرف على P Smart Z المتطور من "هواوي"

استعرضت شركة "هواوي" مؤخرا هاتف P Smart Z بمواصفات متطورة ومميزة وبسعر لا يتجاوز الـ 300 دولار.

وجاء هذا الهاتف بهيكل أنيق من المعدن والزجاج، مزود بشاشة LTPS بمقاس 6.59 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد "9:19"، محمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، وتميز بكاميرا أمامية متحركة مخفية داخل الهيكل تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها فقط.

youtube/Чудо техники

ووفقا للخبراء في "هواوي" فإن الكاميرا الأمامية المتحركة للهاتف والتي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل، زودت بتقنيات تساعدها على العمل لسنين طويلة، وأجزائها لن تتأثر حتى لو استعملها المستخدم لأكثر من 100 ألف مرة، كما أنها تعمل في ظروف حرارة قاسية تتراوح درجاتها ما بين -20 و+60 درجة مئوية.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فأتت ثنائية العدسة بدقة (16+2) ميغابيكسل، فتحات عدساتها f / 2.4 و f / 1.8، ومزودة بخاصية التثبيت الأوتوماتيكي للصورة.

youtube/Concept Creator

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Kirin 710، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie، بواجهات EMUI 9.0، ويضم منفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

المصدر: chudo.tech