"هواوي" تطلق نسخا مميزة من أحد أفضل الهواتف في العالم!

تعاونت شركة "هواوي" مع ماركة الأزياء الإيطالية الشهيرة Moschino لإطلاق نسخ خاصة من هاتف Honor 20 Pro، الذي صنف كأحد أفضل الهواتف الذكية في العالم.

وبالنظر للصور التي سرّبت للهاتف الجديد يمكن أن نلاحظ أنه أتى بهيكل أسود اللون، وواجهات تشغيل تزينها أيقونات ذهبية اللون، وكتب على واجهته الخلفية بحروف ذهبية أيضا "this is not Moschino phone".

وسيأتي هذا الهاتف بأحدث نظام تشغيل من "أندرويد"، وشاشة OLЕD بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض (1080/2340) بيكسل، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على حافة الهيكل من الجهة اليمنى.

كما سيعمل بمعالج "Kirin 980" ثماني النوى، بتردد 2.4 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات "ARM Mаli-G76"، بتقنية CPU Turbо، وبطارية بسعة 3650 ميلي أمبير.

أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+20+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: وكالات