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Realme تطلق هاتفا بقدرات تصوير غير مسبوقة

العالم الرقمي

Realme تطلق هاتفا بقدرات تصوير غير مسبوقة
youtube/Wylsacom
صورة أرشيفية
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تتحضر شركة Realme الصينية لإطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير غير مسبوقة، ليصبح منافسا لهاتفها 3 pro الذي أطلقته مؤخرا.

وتبعا للتسريبات فإن الجهاز الجديد سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار شبيه بهيكل هواتف Realm 3 pro، ومزود بماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وزجاج واق يحميه من الصدمات والخدوش.

وأهم تقنية في الهاتف المذكور هي الكاميرا الأساسية المزدوجة العدسة، وبدقة 64 ميغابيكسل، وتعمل مع حساسات Sаmsung ISOCELL Bright GW1 المتطورة التي تمكنها من التقاط أدق الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Realme تطلق هاتفا بقدرات تصوير غير مسبوقة
youtube/Wylsacom
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كما من المفترض أن يعمل هذا الجهاز مع شبكات 5G، ويتميز بسرعة كبيرة في التعامل مع البيانات بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 855 ثماني النوى بتردد 2.48 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adrеno 640، وموديم Snеpdragon X24 LTE، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت.

وسيزود بمنفذ UCB-C للشحن ونقل البيانات، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC، وكاميرا أمامية بميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: 4APK

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