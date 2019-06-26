"هواوي" تطلق أول هاتف 5G قابل للطي قريبا

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة "هواوي" تنوي إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي، قادر على التعامل مع شبكات 5G مطلع يوليو المقبل.

وتبعا للتسريبات فإن حظر "غوغل" على "هواوي" لن يطال نظام التشغيل في "Mate X" الجديد، بل سيعمل هذا الجهاز بنظام "أندرويد" متكامل.

ومن أهم ما يميز هذا الهاتف هو تصميمه الفريد الذي يجعل شاشته الكبيرة تطوى للخارج، ليتحول إلى هاتف ذكي بمقاس عادي، فعندما يكون هيكله مفتوحا على مصراعيه، يعمل "Mate X" كحاسب لوحي بشاشة بمقاس 8 بوصات، أما عند طيه، فتنقسم الشاشة إلى اثنتين، واحدة بمقاس 6.6 بوصة، وأخرى على الجهة المقابلة بمقاس 6.3 بوصة.

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كما ستكون شاشة هذا الهاتف بدقة عرض عالية ودقة (2480/2200) بيكسل، أما معالجه فسيكون من نوع "HiSilicon Kirin 980" ، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، والذاكرة الداخلية 512 غيغابايت، والبطارية بسعة 4500 ميللي أمبير، ما سيوفر له سرعة عالية في التعامل مع البيانات، ونقلها وتحميلها عبر شبكات 5G، أما سعرع فسيكون نحو 2600 $.

المصدر: 4APK