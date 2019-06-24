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خطأ فادح يكلف بيل غيتس 400 مليار دولار

العالم الرقمي

خطأ فادح يكلف بيل غيتس 400 مليار دولار
Reuters ZUZ
الملياردير الشهير ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس
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كشف الملياردير الشهير ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، عن أكبر خطأ ارتكبه خلال فترة إدارته لهذه الشركة العملاقة في عالم الإلكترونيات.

وخلال مؤتمر Village Global قال غيتس: "منذ العام 2000 بدأت مايكروسوفت في تطوير نظام خاص لتشغيل الهواتف الذكية، لكنها لم تستطع أن تحتل الصدارة في سوق هذه الأنظمة.. وخطأي هو أن هذا النظام لم يستطع أن يصبح مثل نظام أندرويد".

 وأضاف "في سوق برامج الأجهزة المحمولة يحصل الفائز على كل شيء، واليوم هناك شركة واحدة قادرة على منافسة "أبل"، وبسبب زلتي في هذا المجال كسبت شركة غوغل400 مليار دولار كان من المحتمل أن تكسبها مايكروسوفت".

وأشار غيتس إلى "أن مايكروسوفت لا تزال قوية بما فيه الكفاية ومنافسا مهما في سوق الإلكترونيات والبرمجة، لكن لولا ذلك الخطأ لكانت على رأس قائمة المنافسين في هذه السوق، وليست مجرد منافس بين الأوائل فحسب".

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وتجدر الإشارة إلى أن مدير برنامج Windows Insider في شركة "مايكروسوفت"، برندون ليبلان، صرح في يناير 2018 بأن شركته لن تطلق النسخة التجريبية من نظام  Windows 10 Mobile المخصص للهواتف الذكية، وأن الشركة ستتوقف عن إصدار هذا النوع من الأنظمة بعد انخفاض حصتها في سوق برمجة الهواتف وانخفاض الدعم لها من قبل المبرمجين المستقلين.

المصدر: لينتا. رو

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