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شركة روسية تطلق أول راوتر يستخدم نظام التشغيل المحلي الصنع

العالم الرقمي

شركة روسية تطلق أول راوتر يستخدم نظام التشغيل المحلي الصنع
nsg.ru
راوتر روسي الصنع
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بدأت شركة NSG الروسية في الإنتاج الصناعي للراوتورات القائمة على أساس نظام التشغيل "بايكال – تي 1" الذي تنتجه شركة "بايكال إلكترونيك" الروسية.

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واتخذت شركة NSG المتخصصة في تصنيع الأجهزة الخاصة بشبكات إرسال المعلومات بذلك خطوة أخرى على طريق استبدال أجهزة الكمبيوتر الأجنبية الصنع بالأجهزة الروسية الصنع، وهي الطريق التي تتبعها على مدى 25 عاما.

ويتماشى تصميم الجهاز الجديد مع سياسة بناء شبكة الإنترنت الروسية الوطنية المستقلة، وإنهاء الاعتماد التكنولوجي على المنتجات الأجنبية.

شركة روسية تطلق أول راوتر يستخدم نظام التشغيل المحلي الصنع
nsg.ru
جهاز روتر روسي الصنغ

ويمتلك الإصدار الأساسي للراوتر الروسي من طراز  NSG–3060  6 مآخذ Gigabit Ethernet بما فيه مأخذان مختلطان نحاسيان وبصريان.

ويعتبر NSG–3060  أول راوتر روسي ينتج على دفعات تم تصميمه على أساس نظام التشغيل الروسي الصنع تماما. وتنوي الشركة أن تطلق في المستقبل إصدارات أخرى مزودة بمجموعات مختلفة من المآخذ السلكية واللاسلكية.

ويمكن للمستخدم حجز إصداري NSG–3060 و NSG–3060 Compact للروتر مع شرط تسليمهما في سبتمبر القادم.

المصدر: سلاح روسيا

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