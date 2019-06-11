ما مميزات نظام Aurora الروسي الذي تطمح "هواوي" لامتلاكه؟

يتفاوض عملاق صناعة الهواتف "هواوي" مع روسيا حاليا للحصول على أنظمة Aurora في هواتفها، لإيجاد بديل عن "أندرويد" الذي ستحرم منه بسبب العقوبات الأمريكية.

وتأمل "هواوي" من خلال هذا النظام بالسماح لمستخدمي هواتفها مستقبلا بالوصول بشكل آمن إلى الإنترنت، كون Aurora نظاما مطورا من نظام التشغيل Sailfish، والمبني أساسا على أنظمة Linux التي اشتهرت بأنها من أقل أنظمة التشغيل المخصصة للحواسب عرضة للاختراق.

كما من المفترض أن يسمح هذه النظام مستقبلا لهواتف "هواوي" بالتعامل مع مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية والحواسب المحمولة، وخصوصا أنه طوّر منذ البداية ليعمل مع حواسب "Asus Eee PC"، وتلقى العديد من التحديثات ليتوافق مع مختلف أنواع الحواسب المطروحة في الأسواق، كما أن Sailfish يمتلك نسخا حالية قادرة على التعامل مع العديد من طرازات الهواتف الذكية.

والميزة الأهم التي سيوفرها هذا النظام لـ "هواوي"، هو أنه سيخلصها من الضغوطات التي تمارسها عليها الولايات المتحدة وشركاتها كـ "غوغل" و"فيسبوك" وغيرهما، بعد أن قررت معظم الشركات مقاطعتها وحرمانها من برمجياتها.

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وتجدر الإشارة إلى أن وزير الرقمنة والاتصال الروسي، قسطنطين نوسكوف، كان قد بحث مع المدير التنفيذي لشركة "هواوي" الصينية، غو بينغ، إمكانية انتقال الهواتف الذكية الصينية إلى نظام التشغيل الروسي.

كما وقعت "هواوي" مع شركة MTS الروسية مؤخرا، اتفاقية شراكة لتطوير وإطلاق شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G" في روسيا.، خلال حفل حضره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعدد من الشخصيات الروسية والصينية.

المصدر: وكالات