وقعت شركة "هواوي" الصينية مع شركة MTS الروسية، اتفاقية شراكة لتطوير وإطلاق شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G" في روسيا.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل حضره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعدد من الشخصيات الروسية والصينية، عشية انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي تشهده روسيا حاليا.

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وتشير المعلومات إلى أن "الشركتين اتفقتا على تطوير وإطلاق الجيل الخامس من الإنترنت عبر مخدمات وشبكات MTS في روسيا ما بين عامي 2019 و2020، كما ستتعاون الشركتان في مجال التقنيات المتطورة، وتحديث شبكات LTE إلى مستوى 5G-ready، لتكون قادرة على نقل البيانات بسرعة أكبر".

وحول هذه الاتفاقية قال رئيس شركة MTS الروسية، أليكسي كورين: "مع توقيع اتفاقية الشراكة في مجال 5G انتقلنا إلى مستويات جديدة من التعاون الاستراتيجي بين شركتينا، وهذه الشراكة ستخلق أسس الاستخدام التجاري لشبكات الجيل الخامس، وتساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين".

المصدر: نوفوستي