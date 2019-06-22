شاهد..vivo تكشف عن أسرع تقنية لشحن الهواتف!

فجرت شركة vivo الصينية ثورة في عالم الهواتف الذكية بالكشف عن تقنية تسمح بشحن بطاريات تلك الأجهزة بسرعة فائقة.

وتبعا للتسريبات فإن تقنية Super Flashcharge الجديدة التي استعرضت vivo شريط فيديو لآلية عملها، توفر للمستخدم إمكانية شحن بطارية هاتف بسعة 4000 ميلي أمبير في غضون 13 دقيقة فقط، وبشكل آمن، وبالتالي تكون هذه التقنية هي الأسرع في شحن الهواتف على الإطلاق.

كما تفوقت هذه التقنية على تقنية Super Charge Turbo التي كشفت عنها xiaomi منذ مدة، والتي تمكن من شحن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير في غضون 17 دقيقة، وتخطت نظام "super vooc" الذي طرحته شركة "Oppo" لهواتفها الذكية.

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وتعتبر شركة vivo الصينية من الشركات السباقة دوما في مجال تطوير الهواتف والأجهزة الذكية، فهي أول شركة صنعت هاتفا ذكيا بكاميرا منبثقة مخفية داخل الهاتف تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها، وأول شركة طرحت هاتفا مزودا بأقوى كاميرا أمامية متحركة، وأول من استعرض هاتفا ذكيا بشاشتين وكاميرا 3D.

المصدر: 4pk