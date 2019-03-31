"vivo" تزيح الستار عن أحد أفضل الهواتف في العالم!

بعد شهر على إصدارها شريط فيديو تروجيا له، استعرضت شركة "vivo" رسميا هاتف "V15 Pro"، أحد أكثر الأجهزة الذكية تطورا في الأسواق.

ومن أبرز ما يتفوق به هذا الهاتف على باقي الأجهزة، الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 32 ميغابيكسل، لتصبح أقوى كاميرا أمامية متحركة ركبت في الهواتف حتى اليوم، إضافة إلى ميزة ماسح بصمات الأصابع التي تعمل بلمس أي جزء من الشاشة.

كما أتى هذا الهاتف بالعديد من المزايا الفنية والتقنية الممتازة، ومن أهمها:

- معالج "Qualcomm Snapdragon 675" ثماني النوى، بتردد 2 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "Adreno 612".

- ذاكرة وصول عشوائي "LPDDR4Х"، بحجم 6 غيغابايت.

vesti.ru

- ذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية (microSD/HC/XC).

- شاشة "Super AMOLED" بحجم 6.39 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، محمية بزجاج "2.5D" المقاوم للصدمات والخدوش.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسات، بدقة (48+12+5) ميغابيكسل، مزودة بتقنيات التثبيت الأوتوماتيكي للصورة، ومستشعرات ليزرية لقياس المسافات.

- كاميرا أمامية متحركة بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على التعرف على الوجوه.

vesti.ru

- قدرة على التعامل مع شبكات "Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac" وشبكات "Bluetooth 5.0".

- منفذ "USB 2.0"، وشريحة "NFC"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- بطارية بسعة 3700 ميللي أمبير.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- الأبعاد: 157/74.7/8.21 ملم.

- الوزن: 185 غراما.

المصدر: فيستي