"أبل" تسحب بعض حواسب MacBook من الأسواق

أعلنت شركة "أبل" عن نيتها سحب بعض حواسب MacBook من الأسواق العالمية، لاكتشاف خلل فني خطير في تلك الأجهزة.

وأوضحت الشركة أن عملية السحب ستشمل أعدادا من حواسب MacBook Pro المزودة بشاشات بمقاس 15 بوصة، والتي طرحت في الأسواق ما بين سبتمبر 2015 وفبراير 2017، وذلك بعد أن ثبت أن هذه الأجهزة تعاني من خلل فني يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة بطارياتها أثناء العمل واستخدام الإنترنت، ما قد يؤدي إلى اشتعال تلك البطاريات.

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وأشارت الشركة إلى أن هذه المشكلات موجودة في الأجهزة المشار إليها فقط، ولا تؤثر على بقية حواسب MacBook الأخرى، وإذا أراد المستخدمون التحقق من حواسبهم لخلوها أو احتوائها على هذا النوع من الأعطال فيمكنهم الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، وسيجدون حقلا خاصا على الموقع فيكتبون فيه الرقم التسلسلي لجهازهم لتظهر لهم النتائج.

وفي حال تبين أن جهازهم يعاني من هذا العطل فيمكنهم التوجه إلى مراكز الصيانة الرسمية لـ "أبل" في المدينة التي يقيمون فيها ليتم إصلاح حاسبهم مجانا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة ليست الوحيدة التي اكتشفت في حواسب MacBook، فمنذ مدة اعترفت "أبل" بأن بعض هذه الحواسب التي أنتجت عام 2016 تعاني من مشكلات في لوحات المفاتيح، كما أن بعضا مما أنتج في الفترة 2015 و2017 يعاني من مشكلات في استقبال إشارات شبكات الـ WI-FI، وإشارات الشبكات اللاسلكية.

المصدر: لايف. رو