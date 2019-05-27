"آبل" تطلق جيلا جديدا من حواسب "MacBook"

تستعد شركة "آبل" لطرح مجموعة جديدة من حواسب "MacBook Pro"، ستتميز بمعالجات متطورة، وسرعة كبيرة في الأداء.

وستطرح هذه الحواسب بعدة نماذج، نماذج كبيرة مزودة بشاشات 15 بوصة، ومعالجات "Intel Core" ثمانية النوى من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 4.8 غيغاهيرتز، مع "Turbo Boost"، ومعالجات "Intel Core i7" سداسية النوى، بتردد 4.5 غيغاهيرتز.

وستوفر هذه الحواسب قدرة عالية على معالجة البيانات بسرعة ودون مشاكل، حيث سيكون بإمكان المستخدم على سبيل المثال استعمالها لمعالجة 11 ملف فيديو بدقة "4K" عبر "Final Cut Pro X".

أما أجهزة "MacBook Pro" الصغيرة الجديدة، فستزود بشاشات عالية الدقة بقياس 13 بوصة، إضافة لشريط "Touch Bar" يعمل باللمس مثبت على لوحة المفاتيح، وأقراص تخزين داخلية "SSD" بسعة 256 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

youtube/AppleInsider

وجميع الأجهزة السابقة ستزود بلوحات مفاتيح عدلتها "آبل" خصيصا لتكون أزرارها أكثر متانة، وأقل إصدارا للضجيج أثناء الطباعة، ومحمية بطبقات خاصة تمنع تسرب الغبار والسوائل إلى أسفلها.

المصدر: فيستي