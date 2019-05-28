مزاعم حول إطلاق مؤسس "تك توك" لهاتف ذكي!

كشف تقرير جديد أن الشركة الأم وراء إطلاق تطبيق الفيديوهات المثيرة للجدل "تك توك"، ربما تصمم هاتفها الذكي الخاص بها.

ويزعم التقرير أن صحيفة "Financial Times" نقلت عن مصدرين مجهولين نبأ قيام شركة "ByteDance"، بتصميم هاتف ذكي مطور مزود بالعديد من تطبيقات الشركة، بما في ذلك "تك توك" و"توتياو" وخدمة بث موسيقي تتطلع إلى التنافس مع "Spotify " و"آبل ميوزيك".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت "ByteDance" تطبيق دردشة جديد يسمى "Feiliao" أو "Flipchat"، يتيح للمستخدمين التواصل عبر الرسائل الفورية.

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وفي يناير الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الدردشة المرئية "Duoshan"، الذي يشبه "سناب شات" إلى حد كبير.

وقال تقرير صادر عن "بلومبرغ" إن خدمة بث الموسيقى، التي يمكن أن تُسمى تيمنا بـ "تك توك"، ستُطلق أولا في الأسواق الناشئة، مثل الهند.

وعقدت "ByteDance" أيضا صفقة مع شركة الهواتف الذكية "Smartisan"، في وقت سابق من هذا العام، حول بعض براءات الاختراع التي من شأنها أن تساعد الشركة في "استكشاف عالم التعليم"، وهي خطوة قد تضع الشركة في موقع استراتيجي جيد بهدف إنشاء الهواتف.

ولا يقدم التقرير، الذي نشرته "Financial Times"، أي تفاصيل حول موعد إزاحة الستار عن الهاتف أو شكله، حيث أشار إلى أن الهواتف الذكية الأخرى ذات التطبيقات المحملة مسبقا، من فيسبوك وأمازون، فشلت في الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "تك توك" أصبح من أسرع التطبيقات نموا بين المستخدمين، على مدار الأعوام القليلة الماضية، ويضم الآن أكثر من 500 مليون عملية تحميل.

المصدر: ديلي ميل