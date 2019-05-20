"تك توك" يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية!

حقق تطبيق "تك توك" انتشارا واسعا (لم يتوقعه أحد) عبر أجهزة iOS وأندرويد في آسيا والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع فيديو صوتية قصيرة، مدتها من 3 إلى 15 ثانية، وفيديوهات قصيرة المدى تتراوح مدتها من 3 إلى 60 ثانية.

وأُطلقت منصة الفيديوهات الصينية باسم "Douyin" في سبتمبر عام 2016، وطُرحت في الأسواق الخارجية باسم "تك توك" بعد عام واحد فقط.

وفي عام 2018، حقق التطبيق شعبية كبيرة وأصبح الأكثر تداولا في الولايات المتحدة، خلال شهر أكتوبر الماضي، كما أصبح متوفرا في أكثر من 150 سوقا، وبـ 75 لغة.

وفي يوليو 2018، وصل عدد مستخدمي "تك توك" إلى أكثر من 500 مليون مستخدم على مستوى العالم.

وعلى الرغم من تقييد استخدام التطبيق من قبل أولئك، الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما، احتفظ "تك توك" بالمركز الأول كأكثر التطبيقات المحمّلة في "متجر آبل"، وفقا لتقرير جديد من "Sensor Tower".

وشهد التطبيق أكثر من 33 مليون عملية تنزيل من "متجر آبل" خلال الربع الأول من عام 2019، وتلاه "يوتيوب، إنستغرام، واتس آب، وميسنجر" في المراكز الخمسة الأولى.

ولن تترجم هذه الأرقام بالضرورة إلى زيادة عدد المستخدمين النشطين، حيث أن عمليات التحميل لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالاستخدام.

وبالرغم من تصدر "تك توك" متجر آبل، لم يكن التطبيق الأكثر تحميلا على أجهزة أندرويد في الربع الأول من عام 2019. ولكن سجّل تقدما واضحا في الهند، حيث قام 88.6 مليون مستخدم جديد بتحميل التطبيق في الربع الأول من العام، بزيادة بلغت 8.2 مرة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، وفقا لتقارير "Sensor Tower".

ومع ذلك، يمكن ألا تكون أرقام "تك توك" للربع التالي جيدة، حيث حُظر التطبيق في الهند في شهر أبريل، بسبب محتوى غير قانوني يشمل المواد الإباحية. ورُفع الحظر في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وحاليا، يسجّل تطبيق "تك توك" حضورا عالميا لا يمكن نكرانه، حيث يعتقد الخبراء أنه ينافس أشهر التطبيقات العالمية في متاجر أنظمة آبل وأندرويد.

المصدر: techcrunch + وكالات