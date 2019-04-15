كشفت وثائق رسمية أن شركة "فيسبوك" زادت أكثر من الضعف الأموال التي تنفقها على أمن، مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، في عام 2018، لتبلغ 22.6 مليون دولار.

ويتلقى زوكربيرغ راتبا شهريا أساسيا يبلغ دولارا واحدا على مدار السنوات الثلاث الماضية، لكن حزمة التعويضات التي تدفعها الشركة لمديرها التنفيذي قد ارتفعت إلى 22.6 مليون دولار، حيث خصص معظمها من أجل أمنه الشخصي.

إقرأ المزيد

وتشير بيانات الوثائق الرسمية إلى أن عام 2018، شهد تضاعفا كبيرا في تعويضات أمن وحماية الرئيس التنفيذي لفيسبوك، حيث كانت لا تتجاوز 10 ملايين دولار سنويا، وهو ما يعني أنه تجاوز الضعف في العام الماضي.

ويذهب نحو 20 مليون دولار إلى أمن زوكربيرغ وعائلته، حيث شهد المبلغ ارتفاعا بما يقارب 9 ملايين دولار عن العام السابق.

كما حصل زوكربيرغ أيضا على 2.6 مليون دولار للاستخدام الشخصي للطائرات الشخصية، والتي قالت الشركة إنها جزء من برنامجه الأمني الشامل.

وواجه موقع فيسبوك في الأعوام القليلة الماضية غضبا عارما بسبب دوره في نشر المعلومات المضللة والدعاية السياسية عبر الإنترنت، وانتهاكات البيانات والخصوصية.

وكشفت الوثائق الرسمية أن شيريل ساندبرج، مديرة العمليات في شركة فيسبوك، حصلت على 23.7 مليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ 25.2 مليون دولار في العام الأسبق.

المصدر: ذي غارديان