يمكن أن يشهد عشاق مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء "فيسبوك مسنجر" إلى الأبد، مع إعادة ضمه إلى التطبيق الرئيس.

وكشفت الباحثة، جين مانشون وونغ، أن عملاق المواقع الاجتماعية قام باختبار نسخة شاملة جديدة من "فيسبوك"، تتوافق مع خطط الشركة لدمج جميع خدمات المراسلة.

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وتشير التقارير إلى أن أيقونة "مسنجر" ستظل كما هي، ولكن النقر عليها سينقلك مباشرة إلى خيار يسمى "دردشات" في فيسبوك، بدلا من نقلك إلى منطقة منفصلة تماما للمراسلة، ما سيذكرنا بالفترة التي سبقت ظهور "مسنجر" ككيان منفصل، في عام 2011.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت فيسبوك أنها تعمل على دمج تطبيقات: مسنجر وواتس آب وإنستغرام، بحيث تُجرى المراسلات على نظام أساسي واحد.

ومن المتوقع أن تنتهي عملية الدمج بحلول نهاية هذا العام، أو ربما أوائل عام 2020.

المصدر: ذي صن