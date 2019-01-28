 
مباشر

قريبا.. الربط بين خدمات "واتس آب" و"فيسبوك مسنجر" و"إنستغرام"!

العالم الرقمي

قريبا.. الربط بين خدمات
youtube/ITV News
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldnj

أشارت مصادر في شركة فيسبوك إلى أن الشركة قد تدمج خدمات تطبيقات "واتس آب" و"فيسبوك مسنجر" و"إنستغرام" التابعة لها.

وأوضحت المصادر "أن تطبيقات المراسلة الشهيرة ستبقى قائمة بحد ذاتها، إلا أن الربط فيما بينها سيوفر أكبر قدر من إمكانية التراسل بين المستخدمين، أي أنه سيمكن لمستخدم تطبيق مسنجر على سبيل المثال التواصل مع مستخدم لا يعمل إلا على تطبيق واتس آب أو إنستغرام".

إقرأ المزيد
فيسبوك
لجنة تنظيمية في واشنطن تبحث تغريم "فيسبوك"

ويرى الخبراء "أن مشروع زوكربيرغ في ربط بيانات هذه التطبيقات الثلاثة قد يوفر قدرا أكبر من التشفير وحماية بيانات المستخدمين".

من جانبها لم تطلق "فيسبوك" تصريحات رسمية حول المشروع أو مواعيد تنفيذه، لكن التوقعات تشير إلى أن العمل به قد يبدأ أواخر 2019، أو مطلع العام القادم.

المصدر: فيستي+ وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا