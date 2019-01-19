لجنة تنظيمية في واشنطن تبحث تغريم "فيسبوك"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن ممثلين عن جهة تنظيمية في الولايات المتحدة اجتمعوا لمناقشة فرض غرامة على "فيسبوك"، لانتهاكه اتفاقا قانونيا مع الحكومة لحماية خصوصية البيانات الشخصية.

وأضافت "الصحيفة"، أن "لجنة التجارة الاتحادية تجري تحقيقا في أنشطة فيسبوك، منذ العام الماضي، لكنها لم تكمل بعد نتائج التحقيق، ولم تخلص أيضا بعد للمبلغ الإجمالي للغرامة".

وكشف مصدر مطلع للصحيفة، أن فيسبوك تحدثت مع موظفي اللجنة عن التحقيق.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أنه من غير الواضح، إن كانت الشركة ستسوي الأمر مع اللجنة من خلال قبول دفع غرامة مالية كبيرة من المتوقع أن تفوق بكثير غرامة فرضتها اللجنة على محرك البحث غوغل التابع لشركة "ألفابت" وبلغت 22.5 مليون دولار في 2012.

المصدر: رويترز