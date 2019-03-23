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تطبيق "واتس آب" جديد يظهر لبعض مستخدمي آيفون!

العالم الرقمي

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Anton/pexels
تطبيق "واتس آب" جديد يظهر لبعض مستخدمي آيفون!
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طرحت "واتس آب" إصدارا جديدا من تطبيقها في هواتف آيفون، يركز على خدمة العملاء حصرا.

وفي الواقع، أطلقت "فيسبوك" التطبيق المطور في هواتف أندرويد العام الماضي.

whatsapp

ولكن تقارير "WABetaInfo" تفيد بأن تطبيق "واتس آب بزنس" ظهر في عدد قليل من متاجر تطبيقات آبل حول العالم، في المكسيك وفرنسا والبرازيل.

WABETAINFO

ويتيح "واتس آب بزنس" إمكانية الدردشة مع العلامات التجارية المفضلة لديك، وطرح أسئلة عليها، أو حتى تقديم شكوى معينة. كما يمكن للشركات التفاعل مع العملاء بسهولة من خلال التطبيق، باستخدام أدوات لأتمتة الرسائل وفرزها، والاستجابة السريعة لها.

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وتعمل العلامات التجارية على استخدام ميزات متنوعة داخل الخدمة، بما في ذلك إرسال الإشعارات أو الاستجابة لطلبات دعم العملاء بعد أكثر من 24 ساعة من الاتصال الأول.

ويمكن لأصحاب الأعمال إنشاء ملفات شخصية تحتوي على معلومات مفيدة، مثل عنوان البريد الإلكتروني وموقع الويب.

وهناك ميزة الردود السريعة، بحيث يمكنك حفظ وإعادة استخدام الرسائل المرسلة بشكل متكرر، مثل رسالة استلام الطلب.

وتشمل العلامات التجارية التي جربت هذه التقنية: أوبر ونيتفلكس وBooking.com.

المصدر: ذي صن

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