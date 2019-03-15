"واتس آب" تختبر ميزة جديدة للقضاء على الأخبار المزيفة

تضاعف شركة "واتس آب" جهودها لمحاربة الأخبار الزائفة عبر تطبيقها، وتختبر الآن ميزة جديدة تساعد المستخدمين على التحقق مما إذا كانت الصور التي يتلقونها مزيفة أم لا.

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وتتيح ميزة "البحث عن صورة" للمستخدمين تحميل صورة الموجودة على "واتس آب" وتشغيلها بواسطة محرك البحث غوغل.

وعثر موقع "WABetaInfo"، على هذه الميزة في النسخة الخاصة بالتحديثات على "واتس آب" في الإصدار "2.19.73".

وبعد النقر على ميزة "البحث عن طريق الصورة" في التطبيق، ستخبر غوغل المستخدمين ما إذا كانت هناك صورة "مماثلة أو مشابهة" لها على الويب.

ولم يتضح بعد متى ستصبح الميزة متاحة لجميع المستخدمين.

وتعد هذه الخطوة أحدث مثال على قيام "واتس آب" باتخاذ خطوات للحد من انتشار الأخبار المزيفة على نظامها الأساسي.

المصدر: ديلي ميل