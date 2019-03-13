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"فيسبوك" تنفي تعرض الموقع لاختراق

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Globallookpress / Jaap Arriens
فيسبوك
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أصدرت شركة "فيسبوك" مساء الأربعاء بيانا نفت فيه تعرض الشركة لهجوم كما ادعى البعض، مؤكدة أنهم يعملون على إصلاح إزالة الخلل.

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"فيسبوك" و"إنستغرام"
عطل مفاجئ يصيب "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس أب" حول العالم

واعتذرت الشركة لعملاء ومستخدمي الموقع، على العطل المفاجئ الذي حل بالموقع، والتطبيقات التابعة له.

وقالت "فيسبوك" عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة "توتير": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشكلة في الوصول إلى التطبيق".

وأوضح البيان أن الشركة تعمل على حل المشكلة في الوقت الراهن، قائلة إنها تعمل على إزالة الخلل في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن مستخدمي الموقع الأزرق اشتكوا من تعطل حساباتهم، كما اشتكوا من تعطل تطبيق "إنستغرام" وصعوبة التعامل مع تطبيق "واتس أب".

المصدر: صفحة "فيسبوك" على "تويتر"

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