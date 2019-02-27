برنامج شهير "تجسس" على حواسبنا لأكثر من 18 سنة!

حذّر خبراء من "Check Point Research" المتخصصة بأمن المعلومات من ثغرة في برنامج "WinRAR" الشهير، من الممكن أنها كانت تستغل لاختراق الحواسب منذ سنوات.

وقال الخبراء إن الثغرة موجودة في برمجيات "WinRAR" منذ العام 2000، والخطير فيها أنها قد تكون قد ساهمت في اختراق الكثير من الحواسب منذ ذلك الوقت، فملفات "ACE" التي يدعمها هذا البرنامج تساعد على تفعيل فيروس إلكتروني خطير قد يستخدم لسرقة بيانات الحواسب.

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من جانبهم، أكّد القائمون على برنامج "WinRAR" أنهم أصلحوا الثغرة البرمجية في تطبيقهم، وأصدروا نسخة جديدة منه "WinRAR 5.70 beta"، لا تدعم ملفات "ACE".

المصدر: فيستي