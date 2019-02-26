إطلاق أول "micro SD" في العالم بسعة 1 تيرابايت!

استعرضت شركتا "Micron" و"Western Digital" في برشلونة مؤخرا، أول بطاقة ذاكرة خارجية صغيرة من نوع "microSDXC" بسعة 1 تيرابايت.

وخلال استعراض بطاقة "SanDisk" في معرض "MWC-2019"، قال المتحدث باسم الشركتين إن هذه البطاقة هي الأسرع من بين بطاقات الذاكرة الصغيرة المطروحة حاليا، فسرعة قراءة البيانات فيها تصل إلى 160 ميغابايت/ ثانية.

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كما تتميز "SanDisk" بمقاومتها للماء والغبار، وقدرتها على تحمل التفاوت الكبير في درجات الحرارة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الأجهزة الإلكترونية كالهواتف والكاميرات.

ومن المتوقع أن يزيد سعر هذه البطاقة عن 400 دولار، فيما سيكون سعر النسخة الرخيصة منها بسعة 512 غيغابايت، نحو 200 دولار.

المصدر: فيستي