"باناسونيك" تصنع تقنيات متطورة في روسيا

أعلن وكلاء "باناسونيك" في موسكو أن شركتهم ستتعاون مع شركة "MERLION"، لإنتاج كاميرات وأجهزة مراقبة متطورة في روسيا.

ومن المقرر أن تنتج الشركتان كدفعة أولى، 3 أنواع من كاميرات المراقبة: كاميرا "WV-S2131LRF" التي تستخدم للمراقبة داخل المباني والشركات والأماكن المغلقة، وكاميرا "WV-X6531NRF" المخصصة للمراقبة على الطرقات، وكاميرا "WV-S1132RF" متعددة الاستخدامات.

وتكمن أهمية هذه الأنواع من الكاميرات في أنها قادرة على الاتصال بالإنترنت والأجهزة الذكية عبر تطبيقات خاصة، ومزودة بأنظمة متطورة تعتمد على الذكاء الصناعي لتخزين البيانات والتعرف على الأشخاص.

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وقالت نائبة رئيس "باناسونيك" في دول الاتحاد الروسي: "أصبحت روسيا أول بلد غير آسيوي تصنع فيه شركتنا هذا النوع من الكاميرات الأمنية، ونسعى بشكل أساسي لتلبية احتياجات عملائنا الروس العاملين في القطاع العام ومجالي الطاقة والنقل".

المصدر: فيستي