 
مباشر
عاجل
بوغدانوف: البيانات الإسرائيلية حول إسقاط طائرة "إيل 20" تختلف كثيرا عن بياناتنا

تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بـ"داء الجرذان"

الصحة

تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بـ
Gettyimages.ru
تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بـ"داء الجرذان"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kur3

أكد الأطباء أن رجلا في هونغ كونغ طور أول حالة بشرية في العالم من عدوى الجرذان لفيروس التهاب الكبد "إي".

إقرأ المزيد
علامات مختلفة يظهرها جسدك ليخبرك بمشكلة صحية معينة! علامات يظهرها جسدك ليخبرك بمشكلة صحية معينة!

واكتشف الأطباء في جامعة هونغ كونغ هذه الحالة عندما تم إجراء اختبارات على المريض بعد عملية زرع كبد.

وأظهرت النتائج أن الالتهاب الكبدي الذي أصيب به الرجل البالغ من العمر 56 عاما، كان "بعيدا للغاية" عن السلالة التي عادة ما تصيب البشر.

وما يزال من غير الواضح كيف انتقل الفيروس على وجه التحديد إلى المريض، إلا أن الأطباء قالوا إنه كان يعيش في مبنى يحمل "أدلة على إصابة الجرذان في صناديق القمامة بالمرض".

ويفترض الأطباء بأن العدوى انتقلت من نوع محدد من الجرذان إلى الرجل، عن طريق "طعام ملوث بروث القوارض المصابة بالمرض".

وأكد الرجل أنه رأى فضلات الجرذان في منزله ولكنه لم ير الحيوانات في حد ذاتها.

وقد تم علاجه وهو يتعافى الآن، وفقا لتقرير صحيفة "South China Morning Post".

وينتقل التهاب الكبد "إي" بشكل أساسي عبر مياه الشرب الملوثة، بحسب منظمة الصحة العالمية، وقد يكون المرض قاتلا للنساء الحوامل.

المصدر: إنديبندنت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو من الماضي القريب.. نتنياهو يصف بالتفصيل أسلحة العراق النووية!