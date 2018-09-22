علامات يظهرها جسدك ليخبرك بمشكلة صحية معينة!

غالبا ما تحاول أجسادنا التواصل معنا عبر علامات خارجية للكشف عما يجري فعلا في الداخل، ولكن في بعض الأحيان، تكون هذه العلامات خفية أو لا نوليها الاهتمام الكافي إلى أن تصبح أكثر جدية.

وفي مقال نشر على Healthista، كشف أحد خبراء التغذية عن كيفية قراءة بعض الرسائل الصحية الدقيقة، التي يحاول جسدك إرسالها بشكل غير مباشر.

1- انتفاخ منطقة البطن

يعاني 70% من الناس من الانتفاخ المنتظم الذي يعبر عن الإحساس بعدم الراحة مع امتلاء المعدة بالسوائل والمواد الغذائية أو الغازات.

ويحاول جسمك بشكل أساسي إخبارك أنك لا تهضم طعامك بشكل صحيح، أو أنك تعاني من حساسية الطعام أو عدم تحمله، مثل القمح أو اللاكتوز.

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وقال خبير التغذية، ريك هاي: "من بين الأسباب الشائعة الأخرى للانتفاخ، المشاكل الهرمونية أو الإمساك أو تراكم الكثير من السكر، أو الإجهاد واختلال التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة، في المسار الهضمي".

ويمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة، حتى الصحية منها، إلى حدوث الانتفاخ. كما أن تناول الكثير من الطعام في وقت واحد، يمكن أن يخفف الحمض الموجود في معدتنا، ما يجعله غير قادر على البدء في تحطيم الطعام بكفاءة.

وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن تعمل الإنزيمات على نحو مثالي، عند درجة حموضة أقل أو أكثر، ما يعني أن الطعام يظل مهضوما جزيئا فقط، ويحتاج إلى المزيد من التفكيك. وعادة ما يتم ذلك عن طريق بكتيريا الأمعاء، ونتيجة لعملية التخمير الناتجة عن إطلاق الغازات، التي قد تسبب الانتفاخ أيضا.

2- احمرار الجلد وحب الشباب

وفقا لدراسة عام 2013، فإن أسباب التهاب الجلد وظهور حب الشباب كثيرة، وتختلف من شخص لآخر. ومع ذلك، فإن الأسباب الأكثر شيوعا غالبا ما تكون مرتبطة بالهرمونات.

وغالبا ما يظهر حب الشباب لدى النساء قبل حوالي أسبوع من بدء الدورة الشهرية، بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين.

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وقال هاي: "عندما يظهر حب الشباب، قد يحاول جسمك أيضا تنبيهك إلى اضطراب هرموني أو هضمي. ويمكن أن يكون أيضا نتيجة لخلل في الكبد، واتباع نظام غذائي ضعيف خاصة إذا كنت تأكل الكثير من الكربوهيدرات".

وعادة ما يدل حب الشباب المحمر مع إفرازات بيضاء، على زيادة استهلاك الكربوهيدرات والزيادة البكتيرية. كما أن القيح يأتي نتيجة لمحاولة جهاز المناعة التصدي للعدوى البكتيرية.

3- البقع البيضاء على اللسان

يمكن أن تكون الطبقة البيضاء الرقيقة على اللسان مؤشرا على الاضطرابات الهضمية، وكذلك نقص الحديد وفيتامين B وربما السكري.

وقال هاي: "في حالة نقص الحديد وفيتامين B، من المحتمل جدا أن تشعر بالتعب المستمر. وتشير البقع البيضاء السميكة على اللسان إلى وجود التهاب فموي".

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4- التقرحات الباردة والفموية

أوضح الخبير هاي أن تقرحات الفم تظهر على اللثة أو اللسان أو على الخدود من الداخل، بينما تتطور القروح الباردة من الخارج على الشفاه.

وتدل تقرحات الفم على ضعف جهاز المناعة، ومن ناحية أخرى تعتبر التقرحات الباردة مظهرا من مظاهر العدوى الفيروسية الخاملة، التي تنشط عندما يضعف نظام المناعة لأي سبب من الأسباب.

6- اصفرار العينين أو الجلد

يمكن أن يعزى اصفرار الجلد إلى تناول كميات زائدة من بيتا كاروتين وفيتامين A وفيتامين C، وفي هذه الحالة لا يشكل عادة أي تهديد صحي، في حين أن اصفرار العين يُلاحظ عادة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في الكبد أو التهاب البنكرياس.

7- تشنجات العين

في حال تشنجت العين أو أحسست بوخز متكرر، فإن جسمك يحاول أن يخبرك أن جهازك العصبي ليس جيدا. ولكن لا داعي للذعر، ونادرا ما تكون تشنجات العين علامة على أي شيء يثير القلق، حيث تتوقف الوخزات بشكل تلقائي في أغلب الأحيان.

ويمكن لتشنجات العين أن تشير إلى نقص المغنيسوم أيضا.

المصدر: ديلي ميل