تحذير للرجال من خطر الملابس الداخلية الضيقة!

اكتشف علماء جامعة هارفرد الأمريكية أن ارتداء الرجل ملابس داخلية ضيقة يمكن أن يجعله عقيما، لأنها تسخن الأعضاء التناسلية الذكرية، ما يفسد نوعية الحيوانات المنوية.

وينصح الخبراء جميع الرجال الذين يخططون للإنجاب بالتخلي عن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة، لأنها تؤثر سلبا في الحيوانات المنوية.

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وقد توصل علماء الجامعة إلى هذه الاستنتاجات من دراستهم لحالة مجموعة من الرجال الذين يرتدون ملابس داخلية ضيقة، ومجموعة ثانية يرتدي أفرادها ملابس داخلية تقليدية واسعة.

وبينت النتائج أن تركيز ونوعية الحيوانات المنوية أفضل وأعلى لدى أفراد المجموعة التي ترتدي ملابس داخلية واسعة. وكلما زاد عدد الحيوانات المنوية وتركيزها لدى الرجل، تزيد فرص تخصيب البويضة.

وكشفت الدراسة أن درجة الحرارة في منطقة الأعضاء التناسلية الذكرية يجب أن تكون دون متوسط درجة حرارة الجسم، ما يساعد في نمو الحيوانات المنوية بصورة طبيعية. ولكن، عندما يرتدي الرجل ملابس داخلية ضيقة، فإن درجة حرارة تلك المنطقة ترتفع، ما يؤثر سلبا في نوعية الحيوانات المنوية.

المصدر: نوفوستي