8 خصائص هامة لفيتامين C!

نسمع عن القدرات العجيبة للفيتامينات وعن ضرورتها وفوائدها المختلفة للجسم، فلكل فيتامين وظيفته، ولكن قد يكون فيتامين C الأكثر شعبية.

ويمتاز فيتامين C بخصائص هامة، ويشترك في العديد من العمليات البيوكيميائية في الجسم ومن أهمها:

1- يلعب دورا أساسيا في عمليات تجدد الخلايا، فمن دونه لا يتم إنتاج الكمية اللازمة من الكولاجين. أي أن هذا الفيتامين ضروري للحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والمفاصل.

2- مضاد قوي للأكسدة، ويحمي من تأثير الجذور الحرة، لذلك يستخدم في علاج عدد كبير من الأمراض.

3- له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ويزيد من مقاومة الإجهاد.

4- يقوي جهاز المناعة ويحفز إنتاج الأجسام المضادة ويعزز مقاومة الجسم لأمراض الإنفلونزا.

5- يمنع تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، وبهذا يقي من تصلب الشرايين، وله تأثير إيجابي عام في الدورة الدموية.

6- هام جدا لاستيعاب وتجسيد خصائص العديد من العناصر الكيميائية مثل الحديد وحمض الفوليك ومجموعة فيتامين В وفيتامين A وE.

7- يساعد في إزالة السموم ويساعد الكالسيوم في إزالة المعادن السامة مثل النحاس والرصاص والزئبق وغيرها.

8- يستخدم بكثرة في مستحضرات التجميل لتأثيره الإيجابي في الجلد، فإضافة إلى أنه يبطئ الشيخوخة، فإنه يبيض الجلد ويحسن مرونته ويقي من الأشعة فوق البنفسجية.

ويوجد فيتامين С في الحمضيات والفلفل والخضروات الورقية والملفوف والطماطم والبازلاء والتفاح والمشمش والخوخ وغيرها. كما يباع هذا الفيتامين في الصيدليات.

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ويجب أن نأخذ بالاعتبار أن فيتامين С يذوب في الماء ويتفكك، ويفقد الكثير من خصائصه وفوائده عند المعالجة الحرارية. كما أن الإجهاد والتدخين والكحول مؤثرات تفقده الكثير من خصائصه. أما الجرعة اليومية منه:

- للأطفال حتى 14 عاما: 15-45 ملغم.

- للشباب 14-18 عاما: 75 ملغم، وللفتيات: 65 ملغم.

- للرجال فوق 18 عاما: 80-90 ملغم، النساء 75 ملغم.

ومن الجدير بالذكر أن جسم الإنسان لا ينتج فيتامين С، لذلك فإن هناك خطرا لنقصه في الجسم. ومن أعراض هذا النقص، نزف اللثة وبطء التئام الجروح وظهور كدمات على الجلد وتساقط الشعر وضعف جهاز المناعة، وجفاف الجلد وآلام المفاصل وضعف عام وغيرها. ويسبب نقص هذا الفيتامين لفترة طويلة مرض الأسقربوط. كما أن الإكثار من تناوله يسبب أضرارا للصحة.

المصدر: ميديك فوروم