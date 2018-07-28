نصائح مفيدة.. كيف تتقي شر الحر؟

نشر أخصائيو منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح والتوصيات لتجنب الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة في الصيف.‏

إقرأ المزيد

وأشارت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها إلى أن الأرض تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، بسبب تغير المناخ العالمي بشكل عام، حيث ترتفع الحرارة على سطح الأرض باضطراد.

ويوصي الأخصائيون بالمحافظة على درجة حرارة المنازل في النهار بما لا يرتفع عن 32 درجة مئوية، وفي الليل يجب ألا تزيد على 24 درجة مئوية.

ويستحسن تعليق مناشف مبللة في الغرف وتهوية البيت، وفتح النوافذ ليلا وفي الصباح الباكر. وللحصول على نوم هادئ ومفيد، يجب اختيار أبرد الأمكنة في المنزل للنوم.

كما أعلن الخبراء أن الآثار السلبية للحر الشديد وخطره على صحة الإنسان من الأمور المتوقعة التي يمكن التنبؤ بها والوقاية منها، ومن المستحسن تجنب ممارسة التمارين الرياضية نهارا، والسعي لإنجاز الأعمال الشاقة في أبرد فترات اليوم.

المصدر: لينتا. رو