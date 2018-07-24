الحر يقتل 65 شخصا في اليابان خلال أسبوع

لقي ما لا يقل عن 65 شخصا حتفهم في اليابان، بسبب الارتفاع الحاد في درجة حرارة الجو في الأسبوع الماضي.

وقالت قناة NHK التلفزيونية، اليوم، إنه تم نقل أكثر من 22.6 ألف شخص إلى المستشفيات مع أعراض الإصابة "بضربة شمس".

ووفقا للوكالة اليابانية لمكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية، يدور الحديث عن أكبر عدد من الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بهذا التشخيص، وذلك منذ أن باشرت السلطات بتدوين مثل هذه البيانات قبل 10 سنوات.

وفي نفس الوقت، تبدو مؤشرات عام 2018، أعلى بـ3.1 مرة من مؤشرات الفترة نفسها لعام 2017.

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وأشارت القناة، إلى أنه تم نقل 1979 شخصا إلى المستشفيات في طوكيو وحدها،

وبلغ عدد الذين نقلوا إلى المستشفى في محافظتي أيتشي، بسبب الحر 1954 شخصا، وفي أوساكا 1779 شخصا.

وتنصح السلطات اليابانية، المواطنين، باستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كبيرة من الماء، واستدعاء الإسعاف فورا في حال الشعور بوجود أعراض "ضربة الشمس".

ويوم أمس، قالت قناة NHK، إنه تم تسجيل أعلى درجة حرارة للجو خلال كل تاريخ قياس درجات الحرارة في اليابان، 41.1 درجة مئوية.

المصدر: انترفاكس