توقعات بموت مئات الأشخاص بسبب مكيفات الهواء

توصل علماء جامعة ويسكونسين في ماديسون بالولايات المتحدة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم سيزيد من استخدام الناس للمكيفات، ما سيرفع مستويات تلوث الهواء.

ووفقا لتقديرات الخبراء التي نشرت في مجلة Science Alert، سيؤدي التلوث إلى زيادة حالات الوفاة المبكرة.

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ويشير الخبراء إلى أن استخدام أنظمة تكييف الهواء سيزيد من العبء على صناعات الطاقة، وهذا بدوره سيؤدي إلى ازدياد انبعاثات الغازات الملوثة إلى الجو. فمثلا، عند ارتفاع درجة حرارة الهواء بمقدار 3.5 درجة مئوية، سيزيد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 30% تقريبا. وقد بينت نتائج نموذج كمبيوتر أنه بحلول عام 2050، سيرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف، وهذا سيكون سببا في موت المئات.

المصدر: لينتا. رو