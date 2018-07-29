 
مباشر

أيهما أنفع للصحة العصير المثلج أم الطازج؟

الصحة

أيهما أنفع للصحة العصير المثلج أم الطازج؟
CTK-© digifoodstock.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkhf

أكد علماء الأحياء في جامعة إشبيلية الإسبانية فائدة العصير المجمد الذي نحصل عليه من نوع معين من الفواكه الطازجة.

وأجرى الباحثون دراسة حول فائدة عصير البرتقال الطازج والعصير المجمد والمبستر من نفس الفاكهة. واكتشفوا أن العصير المجمد فيه الكثير من الفوائد للإنسان أكثر من العصير الطازج.

إقرأ المزيد
عصير لعلاج السرطان في 42 يوما!

وحلل العلماء نسبة الكاروتينات التي تتحول في الجسم البشري إلى فيتامين A، من مختلف أنواع عصائر البرتقال.

وتبين أن العناصر المفيدة في البرتقال تتحلل أثناء تجمد العصير الأمر الذي يسمح للأمعاء بهضمها والاستفادة منها أكثر بكثير مما لو كان العصير طازجا.

وعلى الرغم من أن عصير البرتقال الطازج يحتوي على كمية أكبر من الكاروتينات المفيدة، إلا أن جزءا كبيرا منها لا يستفيد منه الجسم ويطرح مباشرة مع الفضلات بعد تناوله بفترة قصيرة.

ويحتوي عصير البرتقال الطازج على كمية أكبر من مضادات الأكسدة مقارنة بالمجمد، إلا أنه أقل فائدة من حيث استفادة الجسم من العناصر المفيدة الأخرى في العصير المجمد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا