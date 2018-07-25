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خطر حقيقي يتربص بمن يشعرون بمرارة القهوة!

الصحة

خطر حقيقي يتربص بمن يشعرون بمرارة القهوة!
Globallookpress Lars Hallstrom/http://imagebroker.com/#/search/
شوكولاته داكنة
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أكد علماء من جامعة ولاية بنسلفانيا أن الذي يشعر بمرارة البروكلي والقهوة والشوكولاتة الداكنة، أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بمن لا يشعر بها.

وتحتوي هذه المواد على مركب فينيل تيوكارباميد "phenylthiocarbamide" الذي يمنحها المذاق المر، ويختلف الناس في قدرتهم على الإحساس به، مع العلم أن القدرة على الشعور بطعم هذا المركب قد تنتقل وراثيا.

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وتابع الباحثون على مدى 20 سنة الحالة الصحية لـ 5500 بريطانية عمرهن فوق 60 عاما. واستنتج العلماء أن النساء اللواتي لا يشعرن نهائيا بطعم هذا المركب نادرا ما يصبن بالسرطان، والعكس صحيح، فخطر إصابة من شعرن بالمرارة بالسرطان ارتفع بنسبة 58%، أما اللواتي تذوقن مرارة خفيفة فكن أكثر عرضة للمرض بنسبة 40% مقارنة بالذين لا يشعرون بها نهائيا.

ويفترض العلماء أن الناس الذين يشعرون بطعم المرارة، لا يتناولون البروكلي والشوكولاتة الداكنة المحتوية على مواد مضادة للأكسدة ومواد أخرى مضادة للسرطان، لذلك هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

المصدر: رامبلر

// 26.06.2018 по тикету 15478

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