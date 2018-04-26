علماء: الشوكولاتة مفيدة ولكن.. !

أكد علماء أمريكيون على أن تناول الشوكولاتة الداكنة مفيد جدا لصحة الإنسان، بشرط أن تحتوي على نسب معينة من المكونات الغذائية.

وركز علماء جامعة لوما ليندا الأمريكية على تأثير الكاكاو على الصحة، في حين كانت الدراسات السابقة تتعلق فقط بدراسة تأثير نسب السكر فيها. وبينوا تأثير الكاكاو في تحسين مناعة الجسم ودوره في زيادة نشاط الدماغ.

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ووجد الأطباء أن الاستهلاك اليومي للشوكولاتة التي تحتوي على نسبة 70% من الكاكاو على الأقل، له أثر إيجابي على مناعة الجسم.

وأظهرت التجارب أن الشوكولاتة تحسن مسارات الإشارات بين الخلايا التي تشارك في تنشيط الخلايا التائية المسؤولة عن الاستجابة المناعية.

كما أكدوا أيضا أن تناول 48 غراما فقط من الشوكولاتة يوميا، كاف لتحسين القدرة على التعلم وحفظ المعلومات، بعد أن بين التخطيط الكهربائي للدماغ زيادة في نشاطه (في منطقة غاما).

واتضح أيضا أن الشوكولاتة الغنية بالكاكاو تؤثر على تعبير المورثات المرتبطة بالإشارات عن طريق الخلايا العصبية والإدراك الحسي.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو