 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: صافرات الإنذار تدوي في محيط قطاع غزة

إشعاع الهواتف الذكية يهدد ذاكرة الشباب!

الصحة

إشعاع الهواتف الذكية يهدد ذاكرة الشباب!
Gettyimages.ru
إشعاع الهواتف الذكية يهدد ذاكرة الشباب!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjjr

كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق أجراها المعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة، أن الإشعاعات الصادرة عن الهواتف الذكية قد تؤثر على الذاكرة.

ودرس الباحثون العلاقة بين التعرض للإشعاع (RF-EMF) من الهواتف المحمولة وأداء الذاكرة لدى الشبان، ووجدوا أن تعرض الدماغ لهذا الإشعاع خلال عام واحد فقط، أثر سلبا على أداء أدمغة المراهقين.

إقرأ المزيد
آلية جديدة في علاج ألزهايمر والخرف!

وفي هذه الدراسة، تم تحليل حالة 700 شاب تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة لمدة عام، وذلك لفهم ما إذا كان الإشعاع الصادر عن هواتفهم يؤثر على ذاكرتهم.

وأظهرت النتائج أن الوقت الذي تتعرض فيه الأذن لإشعاع الهاتف، يؤدي إلى إحداث خلل في أداء الذاكرة.

وأوضح الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستبعاد تأثير العوامل الأخرى.

المصدر: ميرور

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل فعلا الحج مسيس؟🤔🤔 من يتحمل المسؤولية: السعودية أم خصومها؟