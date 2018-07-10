آلية جديدة في علاج ألزهايمر والخرف!

طور علماء مختبر ستانفورد الوطني في أمريكا علاجا جديدا يساعد على استعادة الذاكرة بعد الحوادث ويعالج مرضى ألزهايمر.

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وتتلخص تقنية العلاج الجديدة بالكشف عن المناطق المتضررة في الدماغ، جراء الحوادث أو الأمراض العصبية المختلفة، بتخطيط كهربائي من نوع جديد عبر وصل الدماغ بأقطاب كهربائية تضخ إليه شحنات معينة.

وسيحدد التحفيز من خلال الأقطاب المناطق الأكثر ضعفا في الدماغ، والتي ستعالج وتستعيد نشاطها بعد تعريضها لنبضات كهرومغناطيسية موجهة.

وتساعد هذه التقنية الجديدة على تحفيز عمل الدماغ بعد إعادة تشكيل الوصلات العصبية في المناطق المصابة منه.

ويعتقد العلماء أن هذه الطريقة ستبسط إلى حد كبير علاج الكثير من الأمراض الحديثة كألزهايمر وداء باركنسون والخرف بأشكاله المتعددة، فضلا عن إصابات الدماغ جراء حوادث السير وغيرها من الكوارث.

المصدر: لينتا. رو