تفنيد نظرية عن فوائد فيتامين "D"

فند علماء من جنوب أستراليا نظرية تدعي فائدة فيتامين "D" كعامل وقائي ضد أمراض التصلب وباركنسون وألزهايمر وغيرها من أمراض الشيخوخة.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن العلماء نشروا نتائج دراستهم في مجلة Nutritional Neuroscience، وجاء فيها، أن مستوى فيتامين "D" ينخفض عند المرضى الذين يعانون من خلل في الوظائف الدماغية. لذلك افترض عدد من العلماء أن هذا الفيتامين الذي ينتجه جسم الإنسان بمساعدة ضوء الشمس، أو يتم أخذه مع المكملات الغذائية، قادر على تخفيض احتمال الخرف، وتلف الجهاز العصبي المركزي.

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وأجرى الباحثون تحليلا شاملا لأكثر من 70 دراسة سريرية وما قبل السريرية، مخصصة لتأثير فيتامين "D" على تطور أمراض الأعصاب، وتوصلوا إلى أنه حتى هذه اللحظة، لا توجد براهين مقنعة عن فعاليته الوقائية للدماغ.

وفي نفس الوقت، يشير الباحثون إلى أن الأشعة فوق البنفسجية قد تؤثر إيجابيا على الجهاز العصبي المركزي، ولكن لا علاقة لهذه الآلية بهذا الفيتامين.

المصدر: لينتا. رو