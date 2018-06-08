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دراسة: حالة الحوامل النفسية تؤثر على نوم أطفالهن مستقبلا

الصحة

دراسة: حالة الحوامل النفسية تؤثر على نوم أطفالهن مستقبلا
youtube/ Wonderful Lullabies
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توصلت دراسة أجراها علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية إلى أن الحالة النفسية عند الحوامل تترك آثارها على حالة النوم عند الأطفال مستقبلا.

وحصل العلماء على تلك النتائج بعد دراسة حالة النوم عند أكثر من 800 طفل تراوحت أعمارهم بين بضعة أشهر و6 سنوات، ومقارنتها بالمعلومات التي حصلوا عليها من أمهاتهم والتي تتعلق بالحالة النفسية التي مررن بها أثناء فترة الحمل.

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وبينت المقارنات أن أمهات الأطفال الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالنوم كن يعانين من حالة نفسية سيئة في فترة الحمل، وبالأخص في الثلث الأخير منه، وعلى العكس فالأطفال الذين يتمتعون بنوم جيد لم تعاني أمهاتهم من أية مشاكل نفسية أثناء الحمل.

وأشار العالم جيانهونغ لو، أحد القائمين على الدراسة إلى أن "تلك النتائج تبين أهمية الاهتمام بالوضع النفسي للحوامل وخصوصا في أسابيع الحمل الأخيرة".

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر

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