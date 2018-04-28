طفل صغير يعاني من مرض نادر أصابه بالخرف!

أصبح الطفل، جورج يونغ (4 سنوات)، أصغر طفل في بريطانيا يُشخّص بالخرف، حيث يعاني من مرض "باتن" الوراثي النادر الذي يسبب اضطرابا في الأعصاب خلال مرحلة الطفولة.

ويتسبب المرض النادر بتدهور متواصل لأجهزة الجسم، ويؤدي في النهاية إلى العمى وفقدان النطق والشلل، ومن ثم الموت المبكر.

كما يعاني الطفل جورج من الخرف، وهو أحد أعراض المرض الذي سلبه مهاراته اللغوية والحركية حتى نسي كلمة "ماما".

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ولم تكن والدة جورج، كلير يونغ، على معرفة بهذا المرض، وتقول: "لم أكن أعلم أن الخرف قد يُصيب الأطفال الصغار، ولم أكن أتوقع أن يحدث ذلك معنا. لقد كان ينمو بشكل طبيعي، صحيح أنه تأخر في الكلام عندما كان في الثانية من عمره، لكن لم يكن ذلك مصدر قلق".

وبعد اكتشاف مرض طفلها، قالت والدته كلير: "ليس سهلا أن أقولها، لكن هذه اللحظات قلبت حياتنا رأسا على عقب. ليس سهلا أن تعرف أن مستقبل طفلك مجهول ولا تعرف ماذا ينتظره نتيجة مرضه. كانت لحظات صعبة ولكنها غيّرتني كأم وكشخص".

وأضافت قائلة: "للأسف، لا يوجد علاج لحالة جورج ونتوقع أن تتدهور حالته بسرعة ونخسره".

ولا تخفي كلير مشاعرها حيث تقول: "من المحزن أن نعرف أننا سنفقده، ولكننا نحاول أن نتأقلم مع الوضع والاستمتاع بكل لحظة معه، والاستفادة من الوقت للقيام بكل الأمور التي كنت أحلم أن أقوم بها معه في المستقبل".

المصدر: الإندبندنت

قتيبة دعبول